Лепс поразил публику изрядно поредевшей шевелюрой

Григорий Лепс сделал несколько операций по пересадке волос. Артист тщательно следит за своей внешностью. Несколько лет назад, как пишет Экспресс Газета, артист дважды решился на хирургическое вмешательство – в Америке и Корее. И в 2021 году Лепсу сделали третью операцию. Никаких секретов из этих вмешательств певец не делал.

Но накануне Григорий появился на красной дорожке светского мероприятия, где в свете софитов публика увидела, что его кудри кардинально поредели. С двух сторон образовались большие проплешины, а за правое ухо был заложен длинный пучок волос, призванный видимо, скрыть залысину

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Ранее российский певец Григорий Лепс рассказал о том, что сделал интимную пластику, однако не совсем доволен результатом из-за побочного эффекта.