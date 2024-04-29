Кудрявцева вступилась за дочь

Лера Кудрявцева решила похвастаться портретом своей пятилетней дочери Маши. Девочка в образе принцессы была нарисована художником по фотографии.

«Моя принцесса!» — подписала снимок телеведущая.

Но дело приняло неожиданный оборот. Фолловеры решили, что

Лера увлеклась фоторедакторами и выложила напоказ обработанный в фотошопе снимок. Кудрявцеву стали упрекать в том, что она вместо милых фотографий ребенка стала выкладывать нечто неестественно-гламурное, пишут 7days.ru.

Телеведущая тут же отреагировала:

«Это нарисованная картина, люди, что с вами?»

Недавно Лера Кудрявцева рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье. Недавно телеведущая лишилась двоюродной сестры. Женщина страдала тяжелым заболеванием, но скрыла свой диагноз от родных и решила не бороться за жизнь.