Группа Kings of Leon анонсировала делюкс-версию альбома Can We Please Have Fun
Американский альт-рок-коллектив Kings of Leon объявил о выпуске расширенного издания своей грядущей пластинки Can We Please Have Fun в мае.
В делюкс-версию Can We Please Have Fun (Live in Wrexham Edition) войдут концертные записи песен Kings of Leon с их масштабных шоу в британском городе Рексем в 2023-м. Альбом будет доступен на двух CD и двухцветной кассете.
Девятый лонгплей американцев увидит свет 10 мая. Ранее группа уже поделилась тремя синглами из него: Nothing to Do, Split Screen и Mustang.