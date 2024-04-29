Садальский разочарован итогами шоу «Голос»

Станислав Садальский заявил, что итоги 12-го сезона шоу «Голос» его откровенно разочаровали. В первую очередь он недоволен работой организаторов. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«Первый канал испохабит все, за что берется. То, что победит конкурсант Богдан Шувалов, король сплетен Антон S предсказал две недели назад! Ведь Шувалов для победы надел костюм цвета флага РФ. Дескать смотрите, какой он (лже)патриот», — написал Станислав Юрьевич.

Садальский припомнил даже, что «победитель кашлял от натуги после выступлений в финале». Артист назвал «странными» итоги финала: второе место получил Георгий Русских, третье - Алексей Сулима, и отметил, что такое же впечатление сложилось у Аллы Пугачевой.

Ранее Стас Садальский выступил против просьб признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. Садальский заявил, что Пугачева внесла огромный вклад в культуру России.