Судьи раскритиковали выступление Семенович на шоу «Три аккорда»
Анна Семенович стала участницей третьего выпуска нового сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале. И, если в прошлом выпуске она получила высокие оценки, то на сей раз жюри было ее номером недовольно.
Семенович выбрала песню «Милый рулевой», с которой уже выступала в составе группы «Блестящие». Однако номер не получился. Об этом пишет портал vokrug.tv.
«Анечка, у тебя эта песня не получилась. И при всем уважении, отношении и любви, все-таки я не могу поставить тебе туза, не могу, потому что ты не заслужила его сегодня», — сказала Любовь Успенская.
Михаил Шуфутинский сказал, что разочарован ее выбором песни. И ставит «короля», но авансом.
Александр Розенбаум обратился к спортивному прошлому певицы.
«Ты сорвала все прыжки, а в трех упала. Поэтому «дама»», -резюмировал он.
Игорь Саруханов обратил внимание на вокал Анны – он счел, что девушка иногда фальшивила:
«Надо было, конечно, сидеть у рояля, у инструмента. Анечка, надо учиться. Констатируем факт, что такое произошло, ты это знаешь».
В итоге артистка сейчас занимает предпоследнюю строчку в общей турнирной таблице.
Недавно Анна Семенович жаловалась на проблемы со здоровьем во время отдыха в Сочи. Там артистке стало плохо, и певица решила обратиться ко врачу. В клинике звезде сделали КТ легких. Исполнительнице диагностировали пневмонию.