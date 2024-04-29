Судьи раскритиковали выступление Семенович на шоу «Три аккорда»

Анна Семенович стала участницей третьего выпуска нового сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале. И, если в прошлом выпуске она получила высокие оценки, то на сей раз жюри было ее номером недовольно.

Семенович выбрала песню «Милый рулевой», с которой уже выступала в составе группы «Блестящие». Однако номер не получился. Об этом пишет портал vokrug.tv.

«Анечка, у тебя эта песня не получилась. И при всем уважении, отношении и любви, все-таки я не могу поставить тебе туза, не могу, потому что ты не заслужила его сегодня», — сказала Любовь Успенская.

Михаил Шуфутинский сказал, что разочарован ее выбором песни. И ставит «короля», но авансом.

Александр Розенбаум обратился к спортивному прошлому певицы.

«Ты сорвала все прыжки, а в трех упала. Поэтому «дама»», -резюмировал он.

Игорь Саруханов обратил внимание на вокал Анны – он счел, что девушка иногда фальшивила:

«Надо было, конечно, сидеть у рояля, у инструмента. Анечка, надо учиться. Констатируем факт, что такое произошло, ты это знаешь».

В итоге артистка сейчас занимает предпоследнюю строчку в общей турнирной таблице.

Недавно Анна Семенович жаловалась на проблемы со здоровьем во время отдыха в Сочи. Там артистке стало плохо, и певица решила обратиться ко врачу. В клинике звезде сделали КТ легких. Исполнительнице диагностировали пневмонию.