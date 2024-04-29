$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

Из шоу «Новая Фабрика звезд» выгнали фаворита

Участники жюри «Новая Фабрика звезд» приняли решение попрощаться с одним из исполнителей Александром Кругом, которого зрители называли фаворитом музыкального шоу. Среди номинантов на вылет также значились 15-летний Габриэль Александров и 17-летняя Софья Полозова. Эфир на ТНТ состоялся воскресным вечером 28 апреля.

Из шоу «Новая Фабрика звезд» выгнали фаворита
© РИА Новости

Когда младший сын Михаила Круга пришел на проект, то сказал, что ему хотелось бы отойти от жанра шансон. Он исполнил композицию «Где-то в Питере», которую написал для него певец из группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Круг выразил благодарность своему наставнику и людям, которые его поддерживали, отметив, что с ним «воюет малышня».

В состав жюри входили известные для российского зрителя личности, такие как Сергей Жуков, Сергей Шнуров, Андрей Аверин и другие. Участники шоу исполняли как хиты прошлых лет, так и современные композиции. Кроме того, на концерте выступили известные исполнители и музыкальные группы.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что музыкальный проект Глюк’oZa будет перезапущен без певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). Он выложил в соцсети короткую нарезку с отрывками старых песен группы, где было слышно небольшой кусок новой композиции «Мыши».

Шоу-бизнес
Андрей Аверин
Михаил Круг
Сергей Жуков
Сергей Шнуров
Максим Фадеев
2