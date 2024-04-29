Барабанщик группы «Коррозия металла» впал в кому
Барабанщик группы «Коррозия Металла» Марк Бейгун впал в кому. Об этом сообщил солист группы Сергей Паук Троицкий на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее появилось видео начала рейда силовиков на концерте «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде. На опубликованных кадрах видно, как в помещение с криком врываются бойцы ОМОНа в касках и бронежилетах, расталкивают посетителей концерта, после чего поднимаются на сцену и уводят членов группы.
Музыкантов доставили в отдел полиции, на них составили протоколы по статье о демонстрировании нацистской атрибутики или символики.
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