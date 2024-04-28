В сети обсуждают состарившуюся Кристину Орбакайте

52-летняя певица Кристина Орбакайте выложила в сеть видео, и поклонники с трудом узнали звезду. Видео было снято без использования каких-либо фильтров или ретуши, поэтому все возрастные изменения, произошедшие во внешности артистки стали очевидны.

Известно, что Кристина Орбакайте часто выкладывает фотографии, на которых почти не видно морщин на лице. В результате люди даже заподозрили, что певица сделала пластическую операцию. Но оказалось, что Орбакайте, как и многие другие знаменитости, любит ретушировать свои фотографии.

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В новом клипе не было использовано никаких "масок", поэтому поклонники могут увидеть настоящее лицо своего кумира. На снимках лица Кристины крупным планом заметны морщины и слегка отвисшая кожа. В то же время певица пытается скрыть некоторые недостатки с помощью макияжа.

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