Умер гитарист Робин Джордж, работавший с Гленном Хьюзом и Робертом Плантом

Британский гитарист и продюсер Робин Джордж скончался в возрасте 68 лет. Он обрел известность в 1980-х, когда работал с такими рок-музыкантами, как Фил Лайнотт, Гленн Хьюз, Роберт Плант и другими.

Смерть наступила 26 апреля после продолжительной болезни, передает Classic Rock со ссылкой на соцсети Робина Джорджа.

«Наш прекрасный Робин покинул этот мир и улетел в следующую жизнь, где, мы надеемся, он тусуется с семьей, друзьями и музыкантами, которых он любил и потерял за эти годы. Робин долго боролся с болезнью, но к Рождеству стало очевидно, что в этом мире ему осталось недолго», — сказано в сообщении.

Свой дебютный EP «History» Джордж представил в 1983 году. Наибольшую известность музыканту принес первый полноформатник Dangerous Music 1984 года, в записи которого участвовали клавишник Марк Стенвей из рок-группы Magnum, Пино Палладино (будущий басист The Who и Nine Inch Nails), барабанщик Judas Priest Дейв Холланд и лидер коллектива Thin Lizzy Фил Лайнотт.

Позднее Джордж играл с экс-фронтменом Uriah Heep Дэвидом Байроном в группе Byron Band, а также с Роем Вудом, The Climax Blues Band, Magnum и другими командами. Кроме того, в 1989 году гитарист записал с Гленном Хьюзом альбом Sweet Relief, который оставался неизданным до 2008-го.

Продюсерская деятельность Джорджа включала в себя, например, песню Red for Danger из компиляции Роберта Планта Sixty Six To Timbuktu (2003), которая охватывала хиты бывшего лидера Led Zeppelin на протяжении всей его карьеры.