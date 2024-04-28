Концерт группы «Коррозия металла» в Мытищах оказался под угрозой срыва

Концерт «Коррозии металла», намеченный на 30 апреля, оказался под угрозой срыва, рассказал фронтмен группы Сергей Троицкий (Паук). Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Лидер группы пояснил, что после инцидента в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде пропали две запасные гитары: акустическая Takamine и бас-гитара Clevan.

По его словам, в настоящее время он и два гитариста находятся в дичайшем состоянии после бессонной ночи, проведенной в полиции.

На фоне этого, заметил Троицкий, предстоящий концерт «Вальпургиева ночь в Пауковке», запланированный на 30 апреля в подмосковных Мытищах, может быть отменен.

Напомним, что силовики в ночь на воскресенье, 28 апреля, задержали музыкантов группы и доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).