Пожилая фанатка Стаса Михайлова из Орла встретилась со своим кумиром

76-летняя Любовь Ивановна из Орла наконец смогла исполнить мечту всей своей жизни. Артист пригласил поклонницу на концерт, а после концерта – в гримерку.

Как пишет Телеграм-канал Mash, некоторое время назад дочь Любови Ивановны пригласила на день рождения своей мамы аниматора в костюме ее любимого певца Стаса Михайлова. Видео было выложено в сеть, и исполнитель его увидел.

Михайлов в разговоре с сотрудниками Телеграм-канала пообещал Любовь Ивановну пригласить на свой сольник. Певец обещание выполнил.

Любовь Ивановна сделала прическу, нарядилась – и приехала в столицу. На концерте плясала и подпевала Михайлову, а после выступления увидела своего кумира вживую и вручила ему варенье из продукции с собственного участка.

В конце февраля сообщалось, что певец Сергей Лазарев нашел жилье для «диско-бабушки» Лидии Уляшовой, поразившей его своими танцами на концерте в Сыктывкаре. Артист также опубликовал фото с улыбающейся бабушкой за накрытым для чаепития столом.