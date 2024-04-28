Молодая жена Петросяна возмущена обвинениями в безделье

Татьяну Брухунову хейтеры обвинили в безделье после ее заявлений о том, что ее дни слишком перегружены работой. На ее страничку посыпались возмущенные посты о том, что она считает работой походы к докторам и в СПА, в рестораны, театры и тому подобные мероприятия. И что это неэтично по отношению к женщинам, которые сочетают и реальный труд, и воспитание детей.

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Однако Татьяна оправдываться не стала. Она заявила, что много работает, правда, не уточнила, чем именно занимается, и воспитывает двоих детей, пишет 5 Канал.

«Поэтому те добрые в кавычках хейтеры, которые говорят мне, что я ничего не делаю, только хожу по театрам и ем пирожные — чуваки, вы так сильно ошибаетесь, что даже не представляете насколько», — заявила Брухунова.

Пару месяцев Татьяна Брухунова шокировала поклонников. В свой день рождения молодая жена Евгения Петросяна призналась, что стала мамой во второй раз. В семье родилась дочь. Малышку назвали Матильда. Фанаты тут же начали гадать — каким образом Матильда появилась на свет. Ведь беременной Татьяну никто не видел.

Избранница юмориста написала, что в период вынашивания малышки публиковала в соцсетях старые фотографии. Но сетевые сыщики пошли дальше. Как только Брухунова призналась, что девочка родилась 13 октября 2023 года, активисты отыскали публикации Татьяны, относящиеся к этим датам. Выяснилось, что 14 октября она вместе с сыном Ваганом была в театре.