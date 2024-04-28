«Браво!»: Пугачева публично поддержала Русских

Народная артистка СССР Алла Пугачева поддержала финалиста музыкального шоу «Голос» Георгия Русских, который занял второе место по итогам зрительского голосования. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Примадонна опубликовала скриншот выступления 20-летнего музыканта.

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Браво! — подписала снимок артистка.

Молодой певец в ответ поблагодарил Пугачеву за поддержку. Некоторые пользователи подчеркнули, что, несмотря на отъезд из России, артистка продолжает следить за российскими звездами и поддерживать юные таланты, продвигая их по карьерной лестнице.

Русских выступал в «Голосе» в команде Владимира Преснякова. С ним в финал прошли еще трое участников. Победу в 12-м сезоне вокального проекта одержал 27-летний Богдан Шувалов, наставником которого была Полина Гагарина. По результатам голосования Шувалов набрал 35,4%, опередив Русских на 2%.

Ранее народный артист РФ Стас Михайлов назвал Пугачеву великим человеком. По его словам, любому исполнителю, который испытывает проблемы с голосом, надо найти в себе силы и уйти со сцены. Певец подчеркнул, что никогда через прессу не давал оценку кого-либо из коллег, публично не говоря о них ничего плохого.