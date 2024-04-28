Михайлов рассказал о поддержке родителей

Стас Михайлов в шоу «Привет, Андрей!» вспомнил о том, как в него верили родители на самой заре музыкальной карьеры. Отец с матерью даже были готовы продать свое жилье, чтобы Стас смог выпустить собственный клип.

Конечно, певец такую жертву со стороны близких принять не мог, но родителям был очень благодарен за поддержку и веру в его успех.

«Давай продадим квартиру, а ты снимешь клип». Я ответил: «Нет, пап, это вы с мамой заработали, живите, а я пробьюсь». Знаю одно — делай, что должен и будь что будет, Господь увидит», — сказал Михайлов.

Стас Михайлов приехал из Сочи в Москву в 1992 году. Вначале он брался за любую работу, в частности, был доставщиком видеокассет. Параллельно музыкант выпускал композиции, увидел свет его альбом, но широкая популярность пришла к артисту после выхода песни «Без тебя» в 2005 году, пишет gazeta.ru.

Ранее Стас Михайлов назвал в беседе с NEWS.ru коллегу Аллу Пугачеву великим человеком. Михайлов отметил, что Пугачева внесла большой вклад в российскую культуру.