Волочкова пообещала поклонникам «сенсацию»

Анастасия Волочкова в очередной раз собирается поехать на Мальдивы. О своей любви к этому курорту она не раз заявляла публично, пишет teleprogramma.pro.

Эпатажная балерина на этот раз не делится деталями предстоящего путешествия. Также она не стала информировать, с кем отправится отдыхать на этот раз.

«Не скажу, с кем лечу. Пусть для вас всех это будет сенсацией», - сообщила Анастасия.

Волочкова назвала Мальдивы своей «дачей», которую посещает два раза в год. Артистка уже побывала на островах 25 раз. Танцовщица объяснила, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей.