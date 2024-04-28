Лепс назвал свою любимую песню Стаса Михайлова

По мнению певца, это «отличное произведение».

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В видео, опубликованном в Telegram-канале портала «NEWS.ru», Лепс уточнил, что не мог бы исполнить композицию лучше, чем в оригинале. Разговор состоялся в честь в юбилейного концерта Михайлова.

«Все для тебя» вошла в одноименный сборник Стаса в 2007-м. За хит артист удостоился премий «Шансон года» и «Ташир».

В сентябре Лепс сказал, что считает секретом успеха «пятую точку». Это значит, что для достижения своих целей человеку нужно много работать.