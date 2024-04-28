Фронтмен «Коррозии металла» Сергей Троицкий (Паук) рассказал, что музыканты группы не пропагандируют нацистскую символику. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, полиция доставила солиста в нижегородский суд, где будет принято решение по административному протоколу, составленному на него за демонстрацию соответствующей символики.

Задержание группы «Коррозия металла»: что известно об инциденте

Троицкий уточнил, что претензии правоохранителей могли возникнуть «к черепам и костям» в элементах одежды.

Напомним, что музыканты, а также посетители концерта были задержаны в клубе «Ненависть» в ночь на воскресенье, 28 апреля. На троих участников «Коррозии» были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.