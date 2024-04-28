Соседов раскрыл секрет стройности
Сергей Соседов рассказал, что не предпринимает никаких усилий для того, чтобы поддерживать хорошую форму. Телеведущий рассказал журналистам портала Prozvezd, что стройностью обязан генетике. Его дедушки были высокими и худыми, не было лишнего веса и у родителей.
«В 16 лет я весил 62 килограмма. А сейчас у меня при росте 186 сантиметров – 64 килограмма. Получается, что в течение жизни мои вес особо не меняется. - говорит Соседов.
При этом в питании музыкальный критик себя не ограничивает.
«Питаюсь я очень хорошо и люблю поесть. Я должен быть сытым. Иначе становлюсь злым и не могу ничем заниматься. У меня первая группа крови — «кровь охотника». Поэтому я должен быть сытым. Очень люблю мясо: моя мама прекрасно его готовит!» — сказал Сергей.
Музыкальный критик Сергей Соседов в конце прошлого года жаловался на то, что его выгнали из проекта на телеканале НТВ. Но, как оказалось накануне, мужчина продолжает сотрудничество с каналом.
«Я никуда не приходил, ниоткуда не уходил. Просто из одного шоу меня убрали, а в другом меня оставили. Вот и все», - рассказал в интервью музыкальный критик.
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