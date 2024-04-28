Киркоров раскрыл, как помог Зеленскому

Певец Филипп Киркоров поделился историей о том, как он поддержал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в начале его карьеры в российском шоу-бизнесе. Певец рассказал, что лично убедил руководство телевидения дать Зеленскому шанс в качестве ведущего.

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«Вот ему хотелось стать звездой шоу-бизнеса, и вот он [заявил]: „Я так хочу в Россию, так хочу что-то сделать“. И я убедил руководство телевидения взять его в ведущие», — заявил Киркоров в интервью программы «Новые русские сенсации».

Оно опубликовано на телеканале НТВ.

Киркоров также выразил недоумение по поводу изменений в поведении Зеленского, отметив, что не узнает его. «Я был первым человеком в санкциях [со стороны Зеленского]», — поделился певец, вспоминая о последующих санкциях со стороны Австралии после его поездки в Горловку и Макеевку. Киркоров также уверен, что люди, пытающиеся ему навредить, рано или поздно сталкиваются с последствиями своих действий.

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда российских артистов, под ограничения попали сотни звезд эстрады, которые не согласились поддерживать Украину в конфликте. Киев ввел против артистов персональные экономические и другие ограничительные санкции, передает телеканал 360. В «черный список» попал и Филипп Киркоров. В ответ на санкции певец назвал украинского президента «зайкой»