Киркоров рассказал, как Галкин* разлучил его с Пугачевой

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) поставил Алле Пугачевой условие — ограничить общение с бывшим мужем, певцом Филиппом Киркоровым. Об этом рассказал сам певец. По его словам, он не общаются с Примадонной уже пять лет из-за конфликта.

«Произошел конфликт с ней (Аллой Пугачевой — прим. URA.RU) очень серьезный. Она ушла, и все, больше мы не общались. Пять лет прошло. Я тоже сделал пару звонков. Она больше не отвечала», — заявил Киркоров в интервью программе «Новые русские сенсации».

Оно опубликовано на сайте телеканала НТВ. Певец отметил, что, по словам общих друзей, Галкин мог поставить условие Пугачевой ограничить общение из-за ревности.

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Ранее Киркоров рассказал, как он поддержал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в начале его карьеры в российском шоу-бизнесе. По его словам, он лично убедил руководство телевидения дать Зеленскому шанс в качестве ведущего.

* Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов