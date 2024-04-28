Боярский признался, что не может расстаться с вредной привычкой

Михаил Боярский два месяца назад перенес инфаркт. 74-летнему актеру стабилизировали состояние здоровья и после этого сделали операцию на сердце. Боярскому поставили стенты.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас Михаил Сергеевич проходит реабилитацию. Как сообщает Экспресс Газета, он пообщался с журналистами и, в частности, рассказал, что врачи продолжают беспокоиться о его здоровье. Тем не менее, актер вернулся к работе несмотря на рекомендации докторов.

Однако даже проблемы со здоровьем не смогли заставить Боярского отказаться от курения.

«Я пытался. Но я уже 70 лет курил. Очень сложно бросить», — утверждает Михаил Сергеевич.

Михаила Боярского несколько раз госпитализировали в конце 2023 года. 27 ноября он попал в больницу с инфарктом, его состояние удалось стабилизировать и уже 4 декабря артиста выписали из больницы. 31 декабря он вернулся на сцену, однако вскоре вновь прервал выступления в театре.