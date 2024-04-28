Анастасия Волочкова снялась обнаженной

Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в откровенной фотосессии. Бывшая прима Большого театра показала поклонникам результат в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя Анастасия Волочкова предстала перед камерой без одежды. Танцовщица прикрыла тело несколькими букетами белых роз. Балерина распустила волосы и сделала яркий макияж с угольно-черными стрелками и розовым блеском для губ. Бывшая прима Большого театра позировала стоя в своем доме.

© соцсети

«Я очень люблю белые цветы! Спасибо всем, кто меня ими одаривает!» — подписала кадр Анастасия Волочкова.

Недавно балерина объяснила в беседе с mk.ru, почему постоянно ездит отдыхать на Мальдивы. Бывшая прима Большого театра назвала страну «своей дачей», которую посещает два раза в год. Анастасия Волочкова уже побывала на островах 25 раз. Танцовщица объяснила, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей. Знаменитость не стала раскрывать, с кем отправилась в отпуск в этот раз. Артистка захотела, чтобы имя ее спутника стало «сенсацией».

Несколько дней назад Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото в красном крошечном бикини, которое было снято на Мальдивах.

Ранее Волочкова призналась в любви к Гаю Ричи.