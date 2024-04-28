Серов рассказал о всплеске интереса к его творчеству

Песня Александра Серова «Как быть» после выхода сериала «Слово пацана» получила второе рождение и стала суперхитом. Как следствие – внимание публики обратилось к творчеству Александра Серова в целом. Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале, рассказал, что певец поблагодарил коллектив актеров. Об этом сообщают 7days.ru.

«Он нам сказал: «Спасибо, у меня никогда не было столько концертов», — отметил Минекаев.

Ранее Игорь Крутой обратился к режиссеру Жоре Крыжовникову и продюсеру Федору Бондарчуку со словами благодарности за то, что они взяли его песню для саундтрека.

«Благодаря популярности нового сериала наша с Сашей песня получила новый виток успеха», — написал он в микроблоге.

Актер Рузиль Минекаев признался корреспондентам телеканала НТВ, что не видит романтизации «пацанского» образа жизни в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Минекаев осудил подобный образ жизни и призвал не подражать героям картины.