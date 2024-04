Культовая группа 80-х Pet Shop Boys вернулась с альбомом Nonetheless

Их мелодии всегда были нежными, обволакивающими, а биты и ритмы - упругими, завораживающими и танцевальными - за это Pet Shop Boys и любили. А еще и за то, что оба участника синти-поп дуэта были столь разными. Высокий и сладкоголосый дэнди Нил Теннант и угрюмый, молчаливый и постоянно, кажется, в одной и той же бейсболке клавишник Крис Лоу.

На их новом, 15-студийном альбоме Nonetheless - 10 песен. Две из них выходили ранее в формате синглов: Loneliness и Dancing Star, посвященный советскому балетному танцовщику Рудольфу Нурееву (Нил Теннант и сам в молодости любил танцевать). А вместе с группой теперь работал именитый британский продюсер Джеймс Форд - маг синтезаторного звука и лаконичных, глянцевых, но эффектных подач мелодий, чем прославился еще в сотрудничестве с Depeche Mode, Foals, Florence and the Machine и проектом Gorillaz.

Но при всей запоминаемости звука и ностальгии от мягкого, воркующего и вновь затягивающего в негу и патоку сладкой ваты композиций, хитов на альбоме нет. Ни уровня It"s a Sin, ни Heart или Always on My Mind.

Ведь и вата, которую принято продавать в летних парках, - съедобная, притягательная вначале, но все равно искусственная, и потом быстро приедающаяся.

Так и с альбом Nonetheless ("Тем не менее" в русском переводе) - с первых тактов он, наверняка, понравится. Мол, надо же, они еще могут так, как раньше?!

Да есть на пластинке приятные и уютные мелодии, а диско-биты - манящие и упругие. Ну, а продюсер вовремя дополняет треки перепадами напряжения, молниями синтезаторных разрядов и другими креативными студийными эффектами-вензелями. Но слишком уж многое предсказуемо в Nonetheless.

Этот диск слушается, как профессорская работа: уровень мастерства - высокий, а идей и аранжировок, в которых сконцентрированы эмоции и контрапункты современной жизни, теперь уже слишком мало. Намного больше - накопленных за годы творчества клише и желания понравиться самой разной аудитории. Поэтому, наверно, в треке The Secret of Happiness (то есть ни много ни мало - "Секрет счастья") даже появляется оркестр, что ныне в трендах у многих звезд.

В общем, название хорошее есть, а самого счастья от прослушивания альбома (или других сильных эмоций) не появляется. Так тоже бывает.