Анна Семенович совсем недавно сообщила в микроблоге, что отправилась на долгожданный отдых в Сочи. Звезда разместилась в комфортабельном отеле и настроилась на релакс и солнечные ванны, но все усиливавшийся кашель вынудил вместо пляжа направиться к медикам.

Оказалось, певица серьезно заболела. Пришлось срочно возвращаться в Москву. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Грустно, но факт. Мне пришлось прервать свой отдых и вернуться в Москву. В Адлере я сделала КТ, и мне поставили диагноз: пневмония. Сейчас я нахожусь дома и усиленно лечусь - с каждым днем мне становится лучше. Жаль, что отдых получился скомканным с безумным кашлем и соплями. Но я успела провести три прекрасных дня в Сочи. Теперь буду лечиться, выздоравливать», - написала Анна в Телеграм-канале.

Ранее экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович призналась, что похудела к пляжному сезону на шесть килограммов. Певица, по ее словам, не собирается останавливаться на достигнутом.