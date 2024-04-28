Телеведущая, модель и блогерша Светлана Бондарчук улетела из России. Об этом знаменитость сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

55-летняя Светлана Бондарчук отправилась в путешествие в Марокко. Телеведущая опубликовала видео, которое было снято в портовом и деловом городе Касабланке. Блогерша засняла берег Атлантического океана, пальмы и отель с панорамными окнами.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Летом 2023 года знаменитости сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в социальных сетях фотографию с маленьким сыном. Блогерша написала, что ребенку уже полгода.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара. В марте стало известно, что модель обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем.

Несколько недель назад Светлана Бондарчук продемонстрировала сумку за полмиллиона рублей. Она опубликовала фото, на которых позировала в белом облегающем платье-миди и зеленых атласных туфлях на каблуках. Завершением образа стала коричневая кожаная сумка Prada, украшенная ремнем с пряжкой.

Ранее сообщили имя сына Милоша Биковича.