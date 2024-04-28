Медики спасли жизнь режиссера-постановщика «Бременских музыкантов»

Инесса Ковалевская, режиссер-постановщик «Бременских музыкантов», а также многих других легендарных мультфильмов, перенесла тяжелый сердечный приступ. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации находилась в своей квартире в Москве, когда почувствовала себя плохо. К счастью, врачи скорой помощи приехали вовремя, пишет Телеграм-канал Мash.

© Кино-Театр.Ру

Медики диагностировали сердечную недостаточность и купировали приступ. После того, как состояние Инессы Алексеевны стабилизировалось, ей предложили госпитализацию. Но Ковалевская ехать в больницу отказалась.

Инесса Ковалевская сняла 24 мультипликационных фильма. В их числе «Бременские музыканты», «Катерок», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Как львенок и черепаха пели песню», «Чучело-Мяучело», и другие.

Фирма «Мелодия» после выхода мультфильма выпустила пластинку с музыкальными композициями из «Бременских музыкантов», которая разлетелась немыслимым тиражом в 28 миллионов экземпляров.