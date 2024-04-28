Дмитрий Тарасов рассказал об операции двухлетнего сына

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его двухлетний сын Алексей готовится к операции.

Сын Тарасова прошел обследование и сдал анализы. Ему также сделали ЭКГ. Хирургическое вмешательство пройдет через неделю. Футболист не поделился подробностями операции.

Футболист Дмитрий Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на модели и блогерше Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

В мае Костенко сделала операцию по увеличению груди, а в феврале родила четвертого ребенка. Она уверила, что маммопластика не повлияла на грудное вскармливание сына.