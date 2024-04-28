Киркоров рассказал, как отметит день рождения

На днях Филиппу Киркорову исполнится 57 лет. И то, что дата не «круглая» и другие причины повлияли на решение поп-короля отечественной эстрады не устраивать пышных торжеств. Об этом артист рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

«У меня как раз в этом году годовщина: 30 лет не стало мамы, 40 дней трагедии в „Крокусе“… Это попадает именно на 30 апреля. Поэтому повода особо для веселья нет», - объяснил он.

Так что отмечать праздник Филипп будет в кругу самых близких. Более того, обычно он переносит мероприятие на другую дату – ведь его день рождения совпадает с днем смерти матери.

В этом году Филипп Бедросович встречает именины в новом имидже, пишет СтарХит. После серии пластических операций певец может похвастаться молодым лицом и стройной фигурой.

Недавно художник и скульптор Владимир Емельяненко создал уникальную куклу, точную копию знаменитой певицы Аллы Пугачевой, и подарил ее Филиппу Киркорову, экс-супругу Примадонны и известному исполнителю.