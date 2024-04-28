Лидер группы "Коррозия металла" рассказал о своем задержании

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий подтвердил ТАСС, что его задержали правоохранители.

"Я сейчас задержан в Нижнем Новгороде", - сказал Троицкий ТАСС, не уточняя подробностей.

Ранее директор музыкального коллектива Мария Рунова рассказала агентству, что Троицкий вместе с остальными музыкантами был задержан и допрошен в гримерке ночного клуба "Ненависть" в Нижнем Новгороде, где выступала "Коррозия металла" в рамках гастрольного тура по российским городам. Позже, по ее словам, лидера группы и других задержанных доставили в один из полицейских отделов Нижнего Новгорода.

Также она сообщила ТАСС, что лидера коллектива и двух гитаристов "Коррозии металла", задержанных в ночном клубе в Нижнем Новгороде, хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики. Статья 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

По словам Руновой, речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы "Коррозия металла", "где изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами".

"Правоохранители хотят сделать из выступления группы новую "голую вечеринку", хотя это совсем не так, потому что российское законодательство никто из участников музыкального коллектива не нарушал", - выразила мнение ТАСС директор "Коррозии металла".

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

О музыканте

Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом Паук, является создателем и лидером группы "Коррозия металла". В 2002 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о возбуждении национальной вражды, осенью 2003 года музыканта принудительно обследовали в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, где признали вменяемым.