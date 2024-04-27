Певица Алла Пугачева в беседе с музыкальным критиком Артемием Троицким (признан иноагентом в РФ) заявила, что ее не беспокоит возможное внесение в список иностранных агентов, пишет издание «7Дней.ru».

По мнению исполнительницы, разговоры о присвоении ей статуса иноагента являются «страшилками». Примадонна полагает, что таким образом ей пишут «потрясающую биографию».

Пугачева отметила, что ее не волнует вероятная конфискация имущества.

Ранее певица заявила, что молча скорбит о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Она призвала не выносить это напоказ, передает «Радиоточка НСН».