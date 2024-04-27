Президент России Владимир Путин удостоил певца Стаса Михайлова ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Указ главы государства опубликован. ТАСС

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Михайлова Станислава Владимировича — артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в документе. Ura.Ru

27 апреля артисту исполнилось 55 лет. NSN.FM