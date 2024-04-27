«ГАФТ» и Эмелевская выпустили сингл «Птичка»

Инди-рок-группа «ГАФТ» и хип-хоп-артистка Эмелевская представили первую совместную работу — трек «Птичка». Песня стала продолжением серии ярких фитов коллектива — ранее выходили дуэты с Екатериной Яшниковой и Женей Любич.

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Мрачная композиция о травматичных, абьюзивных отношениях и болезненном расставании удивительным образом сочетает энергию двух артистов — дерзкую, Эмелевской, и более нежную, сдержанную, вокалиста «ГАФТ» Николая Яковлева. «Как если бы "Пыялу" спел МУККА» — точно описывается песня в пресс-релизе.

В прошлом году Эмелевская дала Звуку интервью, где поразмышляла о своем творчестве, прошлом и будущем хип-хопа и многом другом.