В Сети обрушились на дочь Машкова за слова об отце

На дочь народного артиста России Владимира Машкова Марию обрушился шквал критики после недавнего интервью, в котором она призналась, что не хочет больше общаться с отцом. Пользователи Сети напомнили, что уехавшая в США актриса получила американское гражданство только благодаря поддержке родителя.

Машкова в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ранее рассказала, что почти 40 лет пыталась инициировать встречи с отцом, но сейчас этот период прошел. В комментариях один из пользователей напомнил, что народный артист обеспечивал дочь все детство и молодость, а также «карьеру пропихнул».

И свалила в США не без его финансовой помощи. И тогда она вопросы не задавала и кумовство с коррупцией не видела почему-то под носом. А щас вся в белом, а папа плохой. Очень честно и удобно, — добавил он.

Другие пользователи обвинили Машкову в предательстве Родины. Они утверждают, что уехавшие из России актеры ставят за границей мини-спектакли, чтобы утешить себя.

Как актриса ноль. Все ее знают как дочь отличного отца. Поэтому на все, что она способна, — шляться по разным каналам YouTube и болтать... Позор. Спасибо, что уехала, — написал другой комментатор.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предположила, что Мария Машкова отказалась общаться с отцом из-за отсутствия должного воспитания. Она не исключила, что причиной окончательного разрыва стало слишком продолжительное проживание за пределами РФ.