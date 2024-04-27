Эмин Агаларов возобновил концертный тур после теракта в «Крокусе»

Первый вице-президент компании Crocus Group, певец Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, возобновит тур по СНГ после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом говорится на сайте артиста.

Ранее Агаларов прервал гастроли после теракта в Подмосковье. Сейчас он объявил новые даты выступлений. Артист выступит в Москве, Светлогорске, Тюмени, Екатеринбурге и Минске. Ближайший концерт состоится 6 июня.

Ранее Агаларов ответил на обвинения в адрес Crocus Group после теракта 22 марта. Он подчеркнул, что все системы безопасности в зале работали, а огнезащитная система не дала сбоев. Агаларов напомнил, что без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Жертвами теракта стали 140 человек, пострадали 360 человек.