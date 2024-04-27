Заслуженный артист России, известный иллюзионист Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Lenta.ru

По словам иллюзиониста, спина начала подводить его еще несколько лет назад, когда он выступал на сцене. Дело в том, что он сам таскал тяжести, выполнял различные трюки, и все это в последствии сказалось на позвоночнике. Теперь артисту необходимо хирургическое вмешательство. «Я уже прошел множество обследований, сдал кучу анализов. Все врачи говорят, что без операции не обойтись. Надо железки какие-то вставлять в позвоночник. Но я боюсь», — поделился фокусник. Passion.ru

«Не хочу ни в Германию, ни в Израиль, ни в Америку — никуда не хочу! Я верю только нашим медикам. Сейчас у меня действительно очень сложная ситуация. Мне нужен хороший нейрохирург, потому что со спиной — беда», — признался артист. Газета.Ru