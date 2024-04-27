The Smashing Pumpkins отобрали нового гитариста среди 10 тысяч заявок

Американская рок-группа The Smashing Pumpkins раскрыла имя нового гитариста, отобранного среди 10 тысяч кандидатов. К команде присоединилась Кики Вонг — участница лос-анджелесского коллектива Vigil Of War.

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«Мы рады официально поприветствовать высококлассную гитаристку Кики Вонг. Кики присоединится к гастрольному составу: Билли Коргану, Джимми Чемберлену, Джеймсу Иха и нашим опорам Джеку Бейтсу и Кэти Коул», — сообщили The Smashing Pumpkins в соцсетях.

Корган добавил, что был поклонником Кики еще до того, как та отправила заявку на участие в группе.

Кики Вонг — экс-участница герлз-бэнда Nylon Pink. Она выступала с Тейлор Свифт на премии MTV Video Music Awards в 2014-м и с Ашером на мероприятии Fashion Rocks в том же году. Оценить ее игру живьем фанаты смогут этим летом: The Smashing Pumpkins отправятся в тур с рокерами Weezer по Европе и дадут ряд концертов в США вместе с Green Day.

The Smashing Pumpkins объявили о поиске гитариста в январе. Музыканты попросили желающих прислать портфолио на почту. Коллектив получил более 10 тысяч заявок, которые оценивали восемь экспертов.

Предыдущий гитарист Джефф Шредер покинул группу в октябре 2023-го после 15 лет совместной работы.