Никас Сафронов рассказал об отношении к Алле Пугачевой

Популярное и мудрое поверье гласит, что друзья познаются в беде. Лишь когда у человека наступает трудный период, он узнает, как его товарищи относятся к нему на самом деле.

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Последние пару лет выдались нелегкими для Аллы Пугачевой и ее семьи. Она покинула страну, из-за чего от нее отвернулись многие фанаты и даже приятели. Одним из близких друзей Примадонны в свое время был Никас Сафронов. Они часто ходили друг к другу в гости, вместе отмечали праздники и всегда были на связи. Однако в последнее время все изменилось.

Как заявляет художник, народная артистка закрылась ото всех, поэтому сейчас они не общаются. Но о бывшей приятельнице Сафронов отзывается очень хорошо.

«Мои воспоминания только позитивные. У меня не было с ней никаких шероховатостей», — отмечает Николай.

По его словам, Пугачева — очень позитивный, открытый и искренний человек, с ней всегда комфортно и интересно. Сафронов искренне не понимает, почему теперь многие заявляют, что с Примадонной тяжело в общении: