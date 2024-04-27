Певец Андрей Губин рассказал, почему боится заводить детей несмотря на желание сделать это. Исполнителя, высказавшегося о семье в программе «Хватит слухов!», цитирует «СтарХит».

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49-летний артист, страдающий от лицевых болей, жалуется, что стал выглядеть очень плохо и не может найти причину дурного самочувствия. Недавно он сдал анализы в надежде, что у него заболевание, но выяснилось, что он здоров.

«Я люблю детей, но я сам как ребенок, обо мне надо заботиться. Я хочу детей, но не знаю, что за дети будут у меня после всех этих болячек — наверное, мутанты какие-то…» — констатирует он.

Известно, что врачи диагностировали у Андрея Губина левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица). Кроме того, до этого Губин заявлял о проблемах с сердцем.

Накануне Губин заявил, что не ездил на корпоративы во время болезни, а также опроверг слухи о якобы своих планах возобновить карьеру в 2024 году и дать гастроли за 700 тыс. рублей.