Бьянка рассказала о пластике

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) рассказала, что решилась на абдоминопластику (операцию на животе — прим. «Газеты.Ru»), потому что у нее «обвис живот» после похудения на 32 кг. Этим артистка поделилась на YouTube-шоу «Сплетни-шейкер».

© Газета.Ru

«Мне сделали два разреза и выкачали 3,8 литра жира», — призналась также исполнительница.

Она добавила, что, помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног. Знаменитость раскрыла, что потратила на пластику порядка трех миллионов рублей. По словам знаменитости, она все еще восстанавливается после перенесенной операции, однако продолжает свою концертную деятельность. Бьянка призналась, что не хочет отменять выступления, поэтому просто постарается меньше двигаться на предстоящих концертах.

Недавно Бьянка призналась, что очень хочет сделать себе безоперационную подтяжку лица. Она планирует пройти процедуру через два года. Липницкая также рассказала, что больше не намерена увеличивать себе губы с помощью гиалуроновой кислоты. Певица объяснила, что это очень больно.