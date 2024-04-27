СМИ рассказали о жизни Преснякова в США

KP.RU сообщает, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков окончательно обосновался в США и закрыл себе путь возвращения в Россию. Что об этом известно, где сейчас артист и чем он занимается, какие проблемы у него были с ФНС?

Как Пресняков закрыл себе дорогу в Россию

Как указывает издание, одной из причин стало то, что Пресняков поддерживает артистов, которые выступают против России.

Журналисты отмечают, что внук Примадонны пытается построить карьеру в США.

«Никита Пресняков перестал скрывать, что поддерживает артистов, выступающих против России. Старший сын Кристины Орбакайте дружит с иноагентами и ничуть этого не скрывает», — говорится в публикации.

Известно, что сын Орбакайте побывал на вечеринке в честь 39-летия музыканта Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в США. Он пришел туда в компании супруги.

Пресняков сыграл в компьютерную игру на геймпаде в форме гитары, а его супруга позагорала в компании подруг у бассейна. Также на вечеринке отметился актер Андрей Бурковский. Он позировал с Пресняковым на общем фото.

Внук Пугачевой вместе с женой Аленой Красновой сейчас живет в Штатах, где у него нет основного дохода, а деньги пара получает за счет бизнеса супруги, который находится в России и приносит ежегодно по 10 млн рублей, пишет KP.RU.

Чем артист занимается в США

Сам Никита Пресняков в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявил о начале первого гастрольного тура по США. Музыкант рассказал о предыдущем выступлении в Лос-Анджелесе, которое оказалось успешным. По словам Преснякова, следующий концерт пройдет в мае в Сан-Франциско в честь его 33-летия.

«У нас собрался новый коллектив, мы совместили танцевальную музыку и рок-музыку, дали первый пробный концерт в Лос-Анджелесе и не ожидали, что зал будет битком! Мы так зарядились, что теперь начинаем наш первый тур в США!» — написал Пресняков.

Певец назвал новый коллектив Neonica Project и вместо тяжелой рок-музыки, которую он писал ранее, решил перепевать известные российские хиты 2000-х. Стоимость входных билетов колеблется от $70 до $150 (от 6,5 тысячи до 14 тысяч рублей). В частности артист исполняет хиты группы «Би-2» и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в ночных клубах.

«Это будет очень круто. Не только концерт, но и тусовка: с 10 вечера до 2 часов ночи. Мы обалденную программу подготовили, залетайте, будет очень весело», — писал Пресняков в блоге.

При этом музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что внук Пугачевой безуспешно пытается построить карьеру клипмейкера и режиссера в США. Он отметил, что это большая страна, где Преснякову приходится буквально «жить от проекта к проекту».

«Я знаю, что Никита Пресняков пытается построить карьеру и клипмейкера, и режиссера в США. Но это большая страна, где конкуренция высокая и возможности ограничены. Приходится жить от проекта к проекту, а кушать, как говорится, хочется каждый день», — сказал музыкальный критик.

По его словам, Пресняков сам решил переехать в Америку. Бабичев уверен, что в России ему связи и деньги семьи были бы куда полезнее, чем в США. Он также не исключил возвращения Преснякова в Россию, если «дела там пойдут совсем плохо».

Что известно о долгах внука Пугачевой

Осенью 2023-го Telegram-канал SHOT писал, что правоохранительные органы заинтересовались Никитой Пресняковым из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой примерно в 80 тысяч рублей.

У музыканта в России после переезда в Штаты осталась компания уличных тренажеров «Нико спорт», которая занимается установкой спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы.

Организацией из-за рубежа управляет его супруга Алена Краснова. По информации источника, в 2022 году фирма заработала 10,5 млн рублей. Также на компанию внука Пугачевой оформлен автомобиль.

Помимо неуплаты налогов, в ГИБДД числится несколько непогашенных штрафов, сумма которых составляет около 60 тысяч рублей, в связи с чем Госавтоинспекция передала все данные в Федеральную службу судебных приставов.