В России не стали отменять концерт поддержавших Украину Rammstein

Минкульт Калининградской области не стал отменять концерт немецкой рок-группы Rammstein, которая ранее выступила с поддержкой Украины. Об этом сообщает «Абзац».

Отмечается, что концерт запланирован на 27 апреля и должен пройти в концертном зале Театра эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске. С призывом отменить концерт выступила правозащитная группа «Радетель» — по мнению правозащитников, мероприятие необходимо отменить из-за проукраинской позиции группы. Однако администрация города не нашла причин для отмены концерта.

«В отношении шоу-концерта “Tribute Rammstein”, сцена “Янтарь-холла” была сдана в аренду индивидуальному предпринимателю, который самостоятельно выступил организатором мероприятия и несет ответственность за качество проводимого мероприятия и за соблюдение законодательства в период проведения концерта», — сообщили в Минкульте области.

Ранее Rammstein уволила русскую девушку с должности кастинг-директора после секс-скандала.