Муцениеце высказалась о выбивании алиментов у Прилучного

Актриса Агата Муцениеце подтвердила, что 24 апреля суд встал на ее сторону и обязал бывшего мужа Павла Прилучного платить алименты на двоих детей. При этом звезда «Закрытой школы» выразила сожаление, что современных мужчин необходимо заставлять заботиться о своих наследниках.

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«Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)», — поделилась Агата в своем блоге.

Муцениеце выразила уверенность, что Прилучный в браке с актрисой Зепюр Брутян только выглядит счастливым семьянином. Она назвала ужасающей тенденцию, что мужчины после развода скидывают все на плечи матерей.

Агата призвала всех женщин, оказавшихся в подобной ситуации, немедленно обратиться к юристу и открыто заявить о проблеме с бывшим мужем.

Напомним, Агата и Павел объявили о разводе в 2020 году. После расставания актерам не удалось сохранить дружеских отношений.

Ранее Муцениеце потребовала перерасчет алиментов, которые платит Прилучный на их двоих детей — 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию. Также актриса через суд выписала бывшего мужа из их четырехкомнатной московской квартиры на станции метро «Речной вокзал».