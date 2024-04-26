Куклачев заявил, что скоро вернется к работе после инфаркта

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев порадовался за уровень нынешней медицины и поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь после инфаркта. Слова артиста передает «Пятый канал».

«Спасли, можно сказать, сердце, которое не подлежало вообще жизни, сумели восстановить, сделать. И вот я уже хожу — 100 метров прошел по коридору. Так что идет восстановление», — заявил Куклачев.

Дрессировщик уверил, что скоро встанет на ноги и сможет радовать поклонников своими номерами. Он также обратился к фанатам, заявив, что именно их поддержка помогла ему выстоять в сложной ситуации, и признался, что теперь должник перед ними.

«Я понял, что моя жизнь — Господь дал мне пожить — но, благодаря тому, что огромное количество людей, я не ожидал, со всего мира, из Америки, из Австралии, из Японии, из Африки, с Украины, везде прислали огромное количество писем поддержки», — отметил он.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи с инфарктом и прооперировали.