Жасмин потеряла миллионы рублей на бизнесе по продюсированию

Певица Сара Шор, выступающая под псевдонимом Жасмин, в 2023 году потеряла на своем продюсерском центре почти 6 миллионов рублей.

© Passion.ru

Как пишет Telegram-канал «Звездач», выручка ООО «Продюсерский Центр Жасмин» в прошлом году составила 6,8 миллиона рублей, однако прибыли так и не показала. Наоборот, компания ушла в глубокий минус на 5,8 миллиона рублей.

При этом ранее артистка похвасталась кадрами со свадьбы старшего сына Михаила Семендуева, на которую было потрачено более 10 миллионов рублей. Звездный наследник женился на экс-фигуристке Еве Хачатурян.

Жасмин выбрала для торжества платье в пол изумрудного цвета. Невеста отдала предпочтение классике - белому платью с длинным шлейфом и вырезом в форме сердца. Михаил строгий подобрал черный смокинг с бабочкой.

В конце прошлого года Жасмин приняла участие в шоу «Дуэты». Для эфира она выбрала платье российского бренда Speranza Couture. Его цена составляет 266 тысяч рублей.