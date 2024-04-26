Рэпер Серега объяснил, почему надо «дать шанс» звездам «голой вечеринки»

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) в беседе с NEWS.ru выразил мнение о том, что участникам «голой вечеринки» нужно дать второй шанс. Музыкант заявил, что ему стало жалко звезд после того, как на них накинулась вся Россия. Он предложил знаменитостям помогать людям, а также перечислять деньги на фронт.

Я считаю, ошибиться может каждый. Может быть, действительно, не в ту дверь зашли, все-таки понимание контекста должно присутствовать. И, если бы они хотя бы были голыми и красивыми, это одно. Но они были голыми и смешными, некоторых из них в их возрасте и кондициях просто жалко, — сказал рэпер.

Также он пояснил, что его не пригласили посетить «голую вечеринку». По словам музыканта, звезды не нарушали никакие законы, поэтому претензий к ним быть не может.

Ранее тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети. В суде выяснилось, что Ивлеева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост, выразив негативное отношение к проведению спецоперации, чем «осуществила дискредитацию».