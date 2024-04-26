Зендея призналась, что может выпустить новую музыку

Актриса и певица Зендея рассказала, что выпустит новую музыку, когда настанет подходящий момент. По словам артистки, когда музыка становится бизнесом, ею не так приятно заниматься.

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«Я люблю музыку, она всегда была чем-то особенным для меня. Думаю, что работа в музыкальной индустрии если не убивает радость от музыки, то ощущается не так приятно, когда ты объединяешь музыку и бизнес», — отметила звезда на американском телешоу. Ее слова приводит Rolling Stone.

Зендея добавила, что ей нравится сочинять песни для себя, однако однажды она может ими наконец поделиться.

Дебютный альбом артистки Zendaya вышел в 2013 году. После этого она выпускала только синглы, большинство из которых — саундтреки к фильмам.

В последнее время Зендея была занята съемками в «Дюне 2» и «Претендентах». Премьера фантастического блокбастера, в которой экранным партнером актрисы стал Тимоти Шаламе, состоялась в марте.