Серега рассказал, что поменял бы в творчестве Shaman

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пахоменко) назвал композицию «Встанем» певца Shaman шикарной, однако посоветовал исполнителю изменить одну из строчек. Его слова передает NEWS.ru.

«Cтроку «…и песню затянем» я бы поправил, да простит меня Ярослав. Я уверен, что он старался», — подчеркнул Пахоменко.

По словам рэпера, фраза несовместима с высоким поэтическим посылом всей песни, по этой причине ее следовало бы заменить. При этом Серега назвал Shaman единственным исполнителем, который знакомит публику с хорошими патриотическими композициями. В то же время певец отметил, что культурное пространство России еще не доросло до подобных песен, так как на протяжении десятилетий слушало музыку, которая создана по «западническим лекалам».

«Наверное, потихонечку отмежевываясь от музыкальной культуры и вообще от культуры условного коллективного Запада, начнет зарождаться, появляться и формироваться что-то другое у нас. Опять же, на это нужно время», — подытожил рэпер.

В начале апреля сообщалось, что Серега проиграл в суде Социальному фонду России 500 рублей. Причиной стал бизнес артиста по изготовлению и продаже ежедневых наборов еды, который исполнитель хита «Черный бумер» открыл в 2017 году. Позднее, через три года, компанию исключили из реестра малого и среднего предпринимательства, а затем адрес регистрации компании признали недействительным.