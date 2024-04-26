Гоген Солнцев рассекретил имя первенца

Блогер и шоумен Гоген Солнцев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что назвал сына Иваном.

© Газета.Ru

Солнцев опубликовал стихи, посвященные малышу.

«Сыночек, милый Ванечка, родной и долгожданный мой, желанный! Как счастлив, что теперь отцом твоим я стал наконец-то! Папочкой, папой. Люблю и так похож ты на меня, я горд! Второй Гоген! Иван Ильич, ты солнце! Расти и будь здоров! А я всегда рядом!» — заявил шоумен.

28 февраля Солнцев сообщил о рождении сына. Шоумен опубликовал фото с детской ручкой и заявил, что сотворил «самое большое чудо на свете». Матерью его ребенка стала его Полина Давыдова.

Жена Гогена Полина Давыдова — дочь его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, с которой шоумен развелся в 2021 году. У женщины есть двое сыновей 17 и 18 лет от первого брака.

Не все поверили в то, что мужчина действительно стал отцом, однако тетя Солнцева Светлана Черепанова подтвердила слухи о его отцовстве и рассказала, что шоумен сам перерезал пуповину.

По словам женщины, малыш родился здоровым, весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра.