Вайнштейна госпитализировали после возвращения в Нью-Йорк

Адвокат Харви Вайнштейна заявил, что кинопродюсера госпитализировали для прохождения обследований после его возвращения в Нью-Йорк. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Как сообщает агентство со ссылкой на адвоката, Вайнштейн был переведен в больницу Бельвью на Манхэттене после того, как его доставили в пятницу в городскую тюрьму. Согласно заявлению адвоката, у кинопродюсера есть проблемы со здоровьем, он проходит различные обследования.

Ранее на этой неделе, согласно сообщению газеты The New York Times (NYT), апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор в насильственных действиях сексуального характера кинопродюсеру Харви Вайнштейну, вынесенный в 2020 году. Как отмечает NYT, теперь окружному прокурору Манхэттена предстоит решить, будет ли проведен повторный судебный процесс над Вайнштейном.

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Вайнштейн, получивший всемирную известность в том числе благодаря фильмам "Английский пациент" (The English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) и "Город грехов" (Sin City, 2005), в 2020 году был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. При этом он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение. Позднее к его сроку добавили еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

В декабре 2022 года суд присяжных в Лос-Анджелесе признал Вайнштейна виновным в изнасиловании. По его данным, Вайнштейн признан виновным по трем из семи пунктов обвинения, которые включают изнасилование и действия сексуального характера в отношении итальянской модели в 2013 году. При этом жюри присяжных не вынесло вердикта по ряду других обвинений, которые касаются еще двух его предполагаемых жертв, включая супругу губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома Дженнифер Ньюсом.